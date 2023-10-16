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Блинкен и Нетаньяху провели вторую встречу с 7 октября

Блинкен и Нетаньяху провели вторую встречу с начала конфликта в Израиле

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Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел вторую встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном после начала израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что первая встреча политиков прошла 7 октября.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль и его право на оборону, но при этом работают над тем, чтобы жители сектора Газа могли получить необходимую помощь, в том числе воду и медикаменты. Он отметил, что Вашингтон поддерживает Израиль в его обороне. По словам Блинкена, Белый дом также активно работает над тем, чтобы жители Газы смогли уберечься от опасности и получить поддержку. Он подчеркнул, что палестинцам необходимы продукты, вода и медикаменты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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