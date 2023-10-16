Израильская армия считает важным визит Байдена в страну

Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что визит президента США Джо Байдена в страну будет стратегически важным, но его прибытие не повлияет на подготовку к наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Визит президента США имеет огромное стратегическое значение. Это повлияет на весь Ближний Восток», — говорится в сообщении.

Также представитель армии Израиля заявил, что по прибытию Байден получит отчет и ведении боевых действий и будет участвовать в обсуждении о дальнейших действий страны в случае, если ее атакуют третьи государства.

Ранее в Израиле сообщили, что в связи с конфликтом с Палестиной визит президента Украины Владимира Зеленского будет несвоевременным.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.