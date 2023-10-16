ЕС начинает доставку гуманитарной помощи в Газу

Европейский союз начинает операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

«В настоящее время ЕС запускает операцию по гуманитарному воздушному мосту, состоящую из нескольких рейсов в Египет для доставки жизненно важных грузов гуманитарным организациям, находящимся в секторе Газа», — сказано в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.