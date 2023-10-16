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РФ вывезет россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

МИД РФ: Россия приложит все усилия по вывозу россиян из Израиля и Палестины

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россия приложит максимальные усилия для создания условий для выезда граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона будет прилагать максимум усилий совместно со своими партнерами для того, чтобы «купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска, из угрожаемой зоны, наших граждан».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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