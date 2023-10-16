В МИД заявили, что Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ

Россия продолжает соблюдать количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов, передают РИА Новости.

«Продолжаем придерживаться предусмотренных ДСНВ центральных количественных ограничений», — сказал Воронцов.

По его словам, Россия уведомляет о предстоящих пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Ранее Воронцов отметил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

16 октября МИД РФ выразил опасение, что США вернут на территорию Британии ядерное оружие. По словам директора Департамента внешнеполитического ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, подобный шаг учитывается в стратегии обеспечения оборонных интересов России. Воронцов добавил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

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