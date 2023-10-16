Комитет Госдумы одобрил проект закона о дератификации ДВЗЯИ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рекомендовал принять в первом чтении проект закона о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

Законопроект будет рассмотрен 17 октября. Его соавторами выступают практически все депутаты Госдумы — 438 парламентариев.

В проекте предлагается отменить решение о ратификации ДВЗЯИ, принятое российской стороной в 2000 году, «тем самым обеспечивая «зеркальный ответ» в отношении США, которые так и не завершили ратификационные процедуры».

Ранее Слуцкий заявил, что законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) внесен в Государственную думу.

Он также отметил, что его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. Он предположил, что первое чтение законопроекта пройдет во вторник, 17 октября.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».