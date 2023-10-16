Президент Палестины высоко оценил поддержку России

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа и мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство WAFA.

В публикации отмечается, что Аббас также оценил позицию российской стороны по справедливому миру на Ближнем Востоке, который основан на резолюциях международной законности.

Агентство подчеркивает, что в рамках диалога Аббас выразил соболезнования Путину и семьям российских граждан.

До этого Аббас заявил президенту США Джо Байдену о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли и необходимости открытия гуманитарных коридоров для срочной доставки в палестинский анклав медикаментов, воды и топлива.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.