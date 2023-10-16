Главы МИД России и Египта провели телефонный разговор

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Самех Шукри заявили о неприемлемости ударов по гражданским объектам в зоне палестинско-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Главы внешнеполитических ведомств России и Египта указали на неприемлемость ударов по объектам гражданской инфраструктуры, заявили о важности немедленного прекращения насилия в отношении мирных жителей вне зависимости от мест их проживания», — сказано в сообщении.

16 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин во время разговора по телефону договорились о работе по устранению причин конфликта между сектором Газа и Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.