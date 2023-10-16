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Премьер Израиля провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Нетаньяху обсудил обострение ситуации вокруг Газы с президентом ОАЭ

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Christopher Pike/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел 15 октября вечером телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что это первый контакт израильского премьера с лидером одной из арабских стран с момента обострения 7 октября ситуации вокруг сектора Газа.

В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что лидеры двух государств обсудили региональные события, начавшиеся в результате кровавого нападения ХАМАС на граждан Израиля.

До этого сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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