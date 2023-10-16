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Премьер Румынии прокомментировал существование молдавского языка

Премьер Румынии Чолаку: молдавского языка никогда не существовало

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Janine Schmitz/Global Look Press

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей Бессарабии. Об этом сообщает РИА Новости.

Чолаку считает, что молдавский язык не должен существовать, ведь его никогда не существовало.

«Это изобретение Российской Федерации, особенно для Бессарабии, для румынских граждан с территории Бессарабии, чтобы они больше не называли себя румынами, называли себя молдаванами», — считает румынский премьер.

По его словам, Украина готовит «проекты законодательных поправок», в которых будет прописано, что существует только румынский язык.

До этого Чолаку заявил, что достигнут компромисс с Киевом о правах проживающего на Украине румынского национального меньшинства.

По словам Чолаку, был достигнут компромисс с украинскими властями по отношению к меньшинствам. Он подчеркнул, что Бухарест хочет таких же прав для румын на Украине, какие имеют украинцы в Румынии.

Ранее Румыния попросила Киев защитить права румын.

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