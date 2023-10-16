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Политолог оценил заявление Байдена о желании «подавить» Путина

Политолог Бардин назвал несолидным заявление Байдена о желании подавить Путина

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AP

Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что целями его переизбрания на второй срок являются подавление власти российского лидера Владимира Путина, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, эти слова выглядят несолидно, поскольку все политические достижения нынешнего хозяина Белого дома остались в прошлом.

«Конфликт, последствием которого может стать третья мировая война, собирается решать политик, физическое состояние которого вызывает серьезнейшие вопросы. <...> Сегодня он физически не сможет выполнять свои полномочия, свои должностные обязанности», — отметил Бардин.

Он добавил, что электоральный рейтинг Байдена является крайне низким, поскольку люди устали от геронтократии.

В интервью CBS Байден заявил, что мир переживает переломный момент, и предложил представить, что произойдет, когда США урегулируют ситуацию на Ближнем Востоке, объединят Европу и когда «Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев при этом подчеркнул, что Байден не сможет подавить российского лидера. По его мнению, деменция не позволит президенту США даже вспомнить, что он говорил.

Ранее в конгрессе США заявили об ответственности Байдена за мировую нестабильность.

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