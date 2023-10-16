Санду обвинила Россию в желании контролировать страны бывшего СССР

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия стремится контролировать государства бывшего СССР, как раньше контролировала страны Центральной и Восточной Европы. Об этом пишет NewsMaker.

По словам главы государства, если Россия добьется успеха на Украине, то Молдавия «вероятно, перестанет существовать как свободное государство».

«Сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы», — заявила Санду.

Странам региона следует сделать выбор, на какой стороне находиться: свободы и демократии или угнетения и пропаганды, считает президент Молдавии.

Ранее Санду говорила, что Россия якобы много лет шантажирует республику. По ее словам, российская сторона в целом представляет угрозу для молдавского государства.

До этого глава Молдавии заявила, что для продвижения в стране европейских ценностей следует отказаться от сотрудничества с Россией.

«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями», — сказала глава государства.

По ее словам, «недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми». Как отметила Санду, либо ты стремишься к демократии и показываешь это каждый день, либо это просто разговоры.

Ранее в Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к вооруженному конфликту с РФ.