Путин выразил соболезнования родным композитора Геннадия Гладкова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что искренне разделяет горе семьи Гладкова.

Он назвал Гладкова выдающимся композитором и автором всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультфильмам и театральным постановкам.

«Его многогранное, вдохновенное творчество – яркая страница истории отечественного искусства», — говорится в телеграмме.

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