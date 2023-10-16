Путин выразил соболезнования родным композитора Геннадия Гладкова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства подчеркнул, что искренне разделяет горе семьи Гладкова.
Он назвал Гладкова выдающимся композитором и автором всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультфильмам и театральным постановкам.
«Его многогранное, вдохновенное творчество – яркая страница истории отечественного искусства», — говорится в телеграмме.
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