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Посол РФ в Польше рассказал, как итоги выборов повлияют на отношения Варшавы и Москвы

Посол Андреев: итоги выборов в Польше не повлияют на позицию Варшавы по Украине

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Agencja Gazeta/Reuters

Посол России в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что изменение позиции Варшавы по украинскому кризису после состоявшихся 15 октября парламентских выборов в стране является маловероятным.

«Маловероятно», — сказал он.

По мнению Андреева, итоги выборов в Польше не окажут влияния на отношения Киева и Варшавы и поддержку Украины.

До этого президент Польши Анджей Дуда прокомментировал прошедшие в стране парламентские выборы, назвав их «праздником демократии». Он отметил самую высокую явку за весь период независимости Польши. Дуда отметил, что теперь нужно «спокойно дождаться официальных результатов выборов» выборов. Польский президент также поблагодарил тех, кто обеспечил безопасный процесс голосования.

По информации государственной избирательной комиссии Польши, после обработки 10,3% бюллетеней правящая партия «Право и справедливость» набирает большинство (40,17%) голосов. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набирает 26,55% голосов.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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