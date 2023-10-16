Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора договорились работать над устранением причин конфликта между сектором Газа и Израилем. Об этом сообщается на сайте канцелярии главы египетского государства.

«Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что лидеры «согласились о важности пути поддержки перемирия и обеспечения безопасности мирных жителей».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.