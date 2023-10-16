В Германии заявили о необходимости поддержки Украины со стороны США

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о важности продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Tagesschau.

«Очень важно, чтобы Соединенные Штаты также продолжали участвовать в удовлетворении финансовых потребностей Украины», – заявил Линдер.

Он подчеркнул, что поддержка США является «важным строительным материалом» наравне с обязательствами Европейского союза (ЕС) по оказанию помощи Киеву. Украина должна продолжить получать помощь, считает Линдер.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Израиле не должна отвлекать партнеров на Западе от боевых действий в его стране.

«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть, кризис продолжается. Один кризис наступает после другого. Но новый кризис не должен отвести внимание от предыдущего кризиса, потому что все взаимосвязано», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность».

До этого Байден сообщал, что Вашингтон планирует запросить больше $2 млрд на военную помощь Украине и Израилю.

Ранее стало известно, что Украина запланировала получить $46 млрд от международных доноров в 2024 году.