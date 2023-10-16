Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие отношений России и Китая

В пресс-службе Кремля заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Путин посетит 17-18 октября Китай, чтобы поучаствовать в мероприятиях третьего Международного форума «Один пояс, один путь».

Президент России также планирует обсудить с Си Цзиньпином актуальные региональные и международные проблемы.

В пресс-службе Кремля добавили, что кроме прочего запланировано проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств - участников форума.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин во всей полноте обсудят отношения стран на предстоящих переговорах.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что форум «Один пояс — один путь» станет важной составной частью продвижения сотрудничества всей Евразии, на базе равноправных отношений и взаимной выгоды.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».