Нетаньяху счел ХАМАС «новой версией нацизма» и призвал мир к борьбе с группировкой

Движение ХАМАС -— это новая версия нацизма. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии зимней сессии парламента страны — Кнессета, передал ТАСС.

Политик прировнял ХАМАС к «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

« <…> ХАМАС — это новая версия нацизма», — сказал Нетаньяху.

Он обратил внимание, что точно так же, как весь мир объединился, чтобы победить нацистов и «Исламское государство» (организация запрещена в России), он должен объединиться, чтобы справиться с ХАМАС.

До этого Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

5 октября премьер-министр Израиля пригласил Байдена посетить Израиль. Президент США может стать первым главой иностранного государства, который приедет в Израиль после эскалации конфликта. На следующий день в Белом доме отреагировали на это приглашение.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.