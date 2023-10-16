Военный эксперт заявил, что Израилю будет нелегко победить ХАМАС

Несмотря на численный перевес Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ей будет нелегко победить, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с телеканалом «360» он объяснил это тем, что радикальное движение ХАМАС более искусно в боях и лучше знает местность.

Израиль призвал 360 тыс. резервистов, а также имеет еще незадействованные воздушно-морские силы. Однако даже с такими преимуществами будет непросто, считает военный эксперт.

«ХАМАС приучился небольшими группами работать, делать рейды, – объяснил Дандыкин. – Он знает территорию в секторе Газа и вдоль него, он более искусен в этих боях, нежели израильтяне».

Действия ХАМАС по отношению к мирному населению Израиля военный эксперт назвал терроризмом, «который требует осуждения». Он подчеркнул, что сложные бои принесут большие потери среди обычных людей с обеих сторон, но в больше степени – палестинцам.

Напомним, сегодня ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал шесть высокопоставленных оперативников ХАМАС. Также сообщалось, о ликвидации десятков постов ХАМАС в секторе Газа за несколько часов.

Ранее стало известно, что в Израиле готовятся к возможному визиту президента США Джо Байдена, который может посетить страну 18 или 19 октября.