Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил, что Израилю будет нелегко победить ХАМАС

Эксперт Дандыкин: ХАМАС более искусен в боях, чем ЦАХАЛ, его нелегко победить

close
100%
Yi LanA·asayage/Global Look Press

Несмотря на численный перевес Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ей будет нелегко победить, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с телеканалом «360» он объяснил это тем, что радикальное движение ХАМАС более искусно в боях и лучше знает местность.

Израиль призвал 360 тыс. резервистов, а также имеет еще незадействованные воздушно-морские силы. Однако даже с такими преимуществами будет непросто, считает военный эксперт.

«ХАМАС приучился небольшими группами работать, делать рейды, – объяснил Дандыкин. – Он знает территорию в секторе Газа и вдоль него, он более искусен в этих боях, нежели израильтяне».

Действия ХАМАС по отношению к мирному населению Израиля военный эксперт назвал терроризмом, «который требует осуждения». Он подчеркнул, что сложные бои принесут большие потери среди обычных людей с обеих сторон, но в больше степени – палестинцам.

Напомним, сегодня ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал шесть высокопоставленных оперативников ХАМАС. Также сообщалось, о ликвидации десятков постов ХАМАС в секторе Газа за несколько часов.

Ранее стало известно, что в Израиле готовятся к возможному визиту президента США Джо Байдена, который может посетить страну 18 или 19 октября.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий