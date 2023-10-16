Фицо рассказал, как Словакия будет выстраивать внешнеполитический курс

Председатель партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не выйдет из Европейского союза (ЕС) и НАТО, но будет отстаивать государственные интересы во внешней политике. Об этом он сообщил после церемонии подписания соглашения о создании правительственной коалиции, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел уже не будет выражать чужие интересы, МИД Словакии будет представлять интересы республики, будет проводиться словацкая внешняя политика», — заявил Фицо.

По его словам, членство Словакии в ЕС чрезвычайно полезно для государства. Братислава хочет оставаться надежным партнером, однако не будет соглашаться на меры, которые навредят стране, подчеркнул Фицо.

До этого сообщалось, что три лидирующие на выборах партии в Словакии подписали декларацию о создании правящей коалиции, премьером станет председатель партии «Направление — социальная демократия» (Smer), бывший премьер-министр Роберт Фицо.

Парламентские выборы в Словакии прошли 30 сентября текущего года. Победу на них одержала социал-демократическая партия Smer, ее возглавляет экс-премьер Словакии Роберт Фицо. Фицо три раза занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз.

Ранее победивший на выборах в Словакии Роберт Фицо заявлял, что его партия Smer рискует быть исключенной из Европарламента (из Партии европейских социалистов (PES) из-за антиукраинской позиции.