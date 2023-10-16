Россия обсудила с Катаром ситуацию на Ближнем Востоке

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в рамках встречи в Дохе обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации подчеркивается, что в рамках встречи представители ведомств обсудили проблематику ближневосточного урегулирования с упором на задачу скорейшей деэскалации катастрофической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

В МИД России подчеркнули, что стороны подтвердили необходимость немедленного прекращения боевых действий в регионе, а также открытие гуманитарных коридоров, что позволило бы оказать практическую помощь пострадавшим мирным жителям.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль пока не одобрил открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.