В Белом доме отреагировали на приглашение Байдена в Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN сообщил, что президента США Джо Байдена пригласили посетить Израиль, но пока решение о его визите не принято.

«Со стороны премьер-министра Израиля поступило приглашение, но пока не время говорить о каких-то поездках», — сказал он.

Кирби указал, что нынешний глава Белого дома неоднократно бывал в Израиле, поэтому понимает, что для израильского народа наступило «критическое время». Он указал, что Байден без сомнений планирует поехать туда снова, но сейчас не может сделать конкретные объявления касательно поездки в ближайшее время.

16 октября 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Джо Байден может посетить Израиль 18 или 19 октября.

По данным Axios, визит американского лидера в Израиль может состояться «на этой неделе».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль. Президент США может стать первым главой иностранного государства, который приедет в Израиль после эскалации конфликта.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.