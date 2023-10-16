Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Помощник президента РФ предложил консенсус по палестино-израильскому конфликту

Ушаков: стороны палестино-израильского конфликта должны прекратить огонь

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что российская сторона считает, что нужно немедленно прекратить огонь и приступить к процессу мирного урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в данной обстановке следует немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования.

Ушаков добавил, что необходимо предпринять активные и резкие шаги, чтобы прекратить обострение, которое носит беспрецедентный характер.

Он подчеркнул, что целью переговоров должна стать реализация формулы, которую одобрит Организация Объединенных Наций, о создании двух государств.

По его словам, эти темы — предмет активного обсуждения во время сегодняшних телефонных переговоров Владимира Путина с руководством Ирана, Сирии, Египта, Палестины и Израиля.

До этого сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий