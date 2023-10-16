Помощник президента РФ предложил консенсус по палестино-израильскому конфликту

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что российская сторона считает, что нужно немедленно прекратить огонь и приступить к процессу мирного урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в данной обстановке следует немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования.

Ушаков добавил, что необходимо предпринять активные и резкие шаги, чтобы прекратить обострение, которое носит беспрецедентный характер.

Он подчеркнул, что целью переговоров должна стать реализация формулы, которую одобрит Организация Объединенных Наций, о создании двух государств.

По его словам, эти темы — предмет активного обсуждения во время сегодняшних телефонных переговоров Владимира Путина с руководством Ирана, Сирии, Египта, Палестины и Израиля.

До этого сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.