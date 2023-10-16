Медведев заявил, что Байден не сможет подавить Путина

Президент США Джо Байден не сможет подавить президента РФ Владимира Путина, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его мнению, деменция не позволит американскому лидеру даже вспомнить, что он говорил.

«Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — поиронизировал Медведев.

В интервью CBS Байден заявил, что мир переживает переломный момент, и предложил представить, что произойдет, когда США урегулируют ситуацию на Ближнем Востоке, объединят Европу и когда «Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал».

До этого Байден несколько раз называл Путина диктатором.

В Кремле на это заявляли, что президент РФ никогда не опускался до личных оскорблений своих коллег и не будет этого делать.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, за всю свою политическую карьеру президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.