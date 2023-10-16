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Голосование по ближневосточным резолюциям РФ и Бразилии пройдет в 1.00 мск

Голосование в СБ ООН по российскому и бразильскому резолюциям пройдет в 1.00 мск

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Screenshot/UN web TV

Голосование в Совбезе ООН по российскому и бразильскому проектам резолюций по ситуации в Израиле и Газе намечено на 18:00 (1:00 мск), сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильское постпредство.

Бразилия на данный момент является председателем Совбеза.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подтвердил, что Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке.

По его словам, российская сторона запросила от членов СБ ООН отреагировать на проект резолюции «до 12:00 (19:00 мск. — «Газета.Ru») субботы».

Дипломат также указал, что часть членов Совбеза всемирной организации положительно отреагировали на проект резолюции РФ, другие сдержанно.

13 октября президент России Владимир Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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