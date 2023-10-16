Польше предрекли политический кризис после выборов

Если оппозиции в Польше удастся создать коалицию и сформировать правительство, страну ждет внутренний кризис. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог-полонист Станислав Стремидловский. По его словам, прошедшие выборы в парламент продемонстрировали существовавший в польском обществе раскол.

«Политический раскол в польском обществе существовал и до парламентских выборов. Результаты электорального процесса просто зафиксировали разрыв в еще большем виде. Однако я не думаю, что противостояние войдет в горячую фазу, как это было во время судебной реформы или запрета абортов в 2016 и 2021 годах», — отметил Стремидловский.

При этом он добавил, что президент Польши Анджей Дуда не потерпит конкуренции и не даст оппозиции спокойной жизни. Дело, по его мнению, может дойти до внеочередных парламентских выборов.

По данным государственной избирательной комиссии Польши, после обработки 10,3% бюллетеней правящая партия «Право и справедливость» набирает большинство (40,17%) голосов. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набирает 26,55% голосов.

До этого глава польской оппозиции Дональд Туск со ссылкой на результаты экзит-пола заявлял, что уверен в победе на парламентских выборах.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новый кабмин.