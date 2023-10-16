Парламент Грузии проголосует по вопросу импичмента президента в течение недели

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на этой неделе орган проголосует по вопросу импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом он сообщил на заседании Бюро парламента, сообщает InterMedia.ge.

«У парламента есть две недели, чтобы рассмотреть и проголосовать по этому вопросу [импичмента президента]», — сказал он.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии, вероятно, поддержит вынесение импичмента президенту Саломе Зурабишвили, если Конституционный суд (КС) сочтет ее виновной в нарушении основного закона страны. Об этом заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, при решении КС сложно представить иной исход этого процесса.

КС Грузии должен вынести вердикт по делу об импичменте Зурабишвили до 14 октября. Сам процесс правящая партия запустила еще в сентябре. Причиной для импичмента послужили зарубежные поездки президента без разрешения кабмина.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.