Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа

Сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Сирии.

«Между президентами <…> состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа», — сообщила канцелярия Асада.

В телефонном разговоре лидеры двух стран подчеркнули, что гражданское население Палестины остро нуждается в гуманитарной помощи. По данным канцелярии, в беседе шла речь о необходимости остановить израильские обстрелы Газы.

До этого глава Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев. Президент обратил внимание на необходимость снижения эскалации конфликта в Газе. Он напомнил о блокаде анклава, дефиците продуктов и насильственном перемещении палестинцев.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.