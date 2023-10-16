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Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа

Путин и Асад обсудили пути прекращения израильских ударов по сектору Газа

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Сирии.

«Между президентами <…> состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа», — сообщила канцелярия Асада.

В телефонном разговоре лидеры двух стран подчеркнули, что гражданское население Палестины остро нуждается в гуманитарной помощи. По данным канцелярии, в беседе шла речь о необходимости остановить израильские обстрелы Газы.

До этого глава Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев. Президент обратил внимание на необходимость снижения эскалации конфликта в Газе. Он напомнил о блокаде анклава, дефиците продуктов и насильственном перемещении палестинцев.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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