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В Испании призвали выходить на протесты из-за действий Израиля в секторе Газа

Глава испанской партии призвала выходить на улицы из-за действий Израиля в Газе

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Hassan Eslaiah/AP

Лидер испанской партии Unidas Podemos и министр социальных дел Ионе Беларра призвала граждан страны выйти на улицы из-за действий Израиля в Газе. По ее словам, еврейское государство оставило сотни тысяч людей без воды и электричества, требуя эвакуации без каких-либо гарантий безопасности, пишет Euractiv.

Она обвинила Израиль в бомбардировках гражданского населения, что «является серьезным нарушением международного права и может рассматриваться как военное преступление».

Беларра также призвала председательствующую в Евросоюзе (ЕС) Испанию дистанцироваться от линии США по поводу поддержки Израиля и искать приемлемое решение со странами Глобального Юга.

До этого бывший первый заместитель Генерального секретаря ООН Марк Маллок-Браун заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль ставит под угрозу свое будущее.

По его словам, удары по сектору Газа, а также потенциальная наземная операция рискуют привести к большим потерям среди гражданского населения. Это сыграет на руку радикальному движению ХАМАС, считает Маллок-Браун.

Ранее в США выразили беспокойство отсутствием у Израиля четкого понимания дальнейшей судьбы Газы.

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