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В Кишиневе предложили переименовать названную в честь Пушкина улицу

Кандидат в мэры Кишинева предложил переименовать названную в честь Пушкина улицу

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Vladislav Culiomza/Reuters

Кандидат в мэры Кишинева от Молдавской национальной партии Драгош Галбур предложил переименовать улицу Пушкина в центре города в улицу королевы Марии Румынской. По его мнению, центр столицы Молдавии должен представлять «румынскую национальную историю». Об этом сообщает портал NewsMaker.

«Мое предложение — это способ отдать дань уважения Ее Величеству [Марии Румынской], увековечив ее имя в Кишиневе. У русского поэта Александра Пушкина в Кишиневе есть еще одна улица — Пушкинская горка. А центр заслуживает и должен представлять нашу румынскую национальную историю и культуру», — считает Галбур.

Ранее бывший глава государства Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» узурпировали власть в республики.

Он отметил, что руководство страны пытается повторить путь Украины, углубляя сотрудничество с НАТО и проводя антироссийскую политику.

До этого президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в многолетнем шантаже страны.

Ранее оппозиция в Молдавии рассказала о методах давления властей перед выборами.

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