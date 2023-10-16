Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Египта потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев

Ас-Сиси потребовал отказаться от практики коллективного наказания палестинцев

close
100%
Yara Nardi/Reuters

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси потребовал, чтобы израильские власти отказались от практики коллективного наказания жителей сектора Газа. Такое заявление политик сделал на встрече с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Каире, передал ТАСС.

Египетский лидер обратил внимание на необходимость снижения эскалации конфликта в Газе. В качестве примера политики коллективного наказания местного гражданского населения он привел блокаду анклава, дефицит продуктов и насильственное перемещение палестинцев.

До этого глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП «Рафах». Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Каир готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

15 октября в Египте заявили, что ответ Израиля выходит за рамки права на самооборону. Такое мнение ас-Сиси выразил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий