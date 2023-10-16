Глава Египта потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси потребовал, чтобы израильские власти отказались от практики коллективного наказания жителей сектора Газа. Такое заявление политик сделал на встрече с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Каире, передал ТАСС.

Египетский лидер обратил внимание на необходимость снижения эскалации конфликта в Газе. В качестве примера политики коллективного наказания местного гражданского населения он привел блокаду анклава, дефицит продуктов и насильственное перемещение палестинцев.

До этого глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП «Рафах». Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Каир готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

15 октября в Египте заявили, что ответ Израиля выходит за рамки права на самооборону. Такое мнение ас-Сиси выразил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.