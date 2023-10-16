Замгенсека ООН посетит Ближний Восток 17 октября, обсудит помощь сектору Газа

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс 17 октября посетит Ближний Восток для обсуждения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает Reuters.

Поездка продлится несколько дней. Гриффитс сначала посетит Каир, а затем направится в другие ключевые населенные пункты региона.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Израилю предоставить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в сектор Газа.

Также он попросил палестинское движение ХАМАС, чтобы заложники были немедленно освобождены без каких-либо условий.

До этого премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.