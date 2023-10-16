В Германии готовятся к усилению контроля на границах с тремя странами

В Германии сообщили о начале работы стационарного контроля на границах с Польшей, Чехий и Швейцарией, федеральные власти ФРГ приняли соответствующее решение. Об этом сообщает Welt.

По информации СМИ, в ФРГ полиция видит связь с эскалацией на Ближнем Востоке.

Федеральное правительство после долгих колебаний решило ввести стационарный пограничный контроль на других участках границы.

Как уточняется, пункты контроля будут на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

В понедельник, 16 октября, пройдет встреча министра внутренних дел Нэнси Фезер с коллегами для обсуждения вопроса, связанного с безопасностью Германии.

На сегодняшний день стационарный контроль существует только на границе между Баварией и Австрией.

Также федеральное правительство еще в мае нынешнего года заявило о своей принципиальной готовности к расширению контроля на границе.

До этого в Белоруссии заявили о планах прекратить действие соглашения с Киевом по КПП на границе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.