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Конституционный суд Грузии огласил решение по делу о нарушении закона президентом Зурабишвили

Конституционный суд Грузии разрешил импичмент нарушившей закон Зурабишвили

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Shakh Aivazov/AP

Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за границу, что разрешает начать процедуру импичмента, передает «Sputnik Грузия».

Уточняется, что соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов суда.

Речь идет о поездках Зурабишвили в конце августа и начале сентября в Берлин, Брюссель и Париж, где она провела встречи на высоком уровне. Сообщалось, что правительство Грузии не давало ей на это согласия, из-за чего правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обвинила ее в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента.

В суде депутаты настаивали на том, что этими визитами Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только после разрешения правительства.

14 сентября было зарегистрировано конституционное представление о возможном нарушении закона Зурабишвили.

Сама Зурабишвили заявляла, что целью поездок в Европу была помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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