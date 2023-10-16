Израиль готовится к визиту Байдена

Президент США Джо Байден может посетить Израиль 18 или 19 октября, сообщает 12-й канал изральского телевидения.

По информации Axios, визит американского лидера в Израиль может состояться «на этой неделе». Этот визит, утверждается в публикации, станет демонстрацией поддержки Израиля в условиях войны с ХАМАС и сигналом Ирану и ливанской шиитской партии «Хезболла» не присоединяться к боевым действиям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль. Президент США может стать первым главой иностранного государства, который приедет в Израиль после эскалации конфликта.

До этого Соединенные Штаты потребовали от Израиля не нападать на Ливан первым, пообещав помочь в случае атаки со стороны «Хезболлы».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.