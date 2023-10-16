Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией

Латвия закрыла пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с РФ

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Латвийские власти закрыли два пункта пропуска на границе с Россией — Виентули и Педедзе. Об этом сообщает агентство ЛЕТА.

По словам руководителя Вецумского волостного управления Илмара Лоцанса, обстановка на закрытом КПП Виентули остается спокойной. Людей с КПП Виентули доставят на автобусах в ближайший пограничный пункт Гребнево (в РФ — пункт пропуска Убылинка. — «Газета.Ru»).

Отмечается, что на российско-латвийской границе продолжают работать погранпункты в Гребнево и Терехово.

Также с 16 октября Латвия введет ограничения на использование воздушного пространства вблизи границы с Белоруссией, которые будут действовать до конца года.

До этого РИА Новости сообщало, что с 16 октября граждане Украины смогут въезжать на территорию России только через два пункта пропуска — автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт «Шереметьево».

Новые правила распространяются на всех граждан Украины от 14 лет и старше.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий