Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией

Латвийские власти закрыли два пункта пропуска на границе с Россией — Виентули и Педедзе. Об этом сообщает агентство ЛЕТА.

По словам руководителя Вецумского волостного управления Илмара Лоцанса, обстановка на закрытом КПП Виентули остается спокойной. Людей с КПП Виентули доставят на автобусах в ближайший пограничный пункт Гребнево (в РФ — пункт пропуска Убылинка. — «Газета.Ru»).

Отмечается, что на российско-латвийской границе продолжают работать погранпункты в Гребнево и Терехово.

Также с 16 октября Латвия введет ограничения на использование воздушного пространства вблизи границы с Белоруссией, которые будут действовать до конца года.

До этого РИА Новости сообщало, что с 16 октября граждане Украины смогут въезжать на территорию России только через два пункта пропуска — автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт «Шереметьево».

Новые правила распространяются на всех граждан Украины от 14 лет и старше.

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