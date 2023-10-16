Украина должна получать финансовую поддержку США без каких-либо предварительных условий. об этом заявили более 70% граждан Украины во время опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова для издания «Зеркало недели».

В публикации отметили, что только 16,1% участников опроса противоположного мнения, затруднились с ответом 12,5% респондентов.

Более 58% опрошенных связали предлагаемые реформы, которые предлагает Белый дом, с ускорением вступления Украины в ЕС. По мнению участников социсследования, нововведения помогут стабилизировать положение в стране. Среди респондентов 53,9% считают, что без предложенных нововведений существует риск потери «демократических ценностей».

Опрос проходил с 28 сентября по 4 октября в 22 регионах Украины. На вопросы социологов ответили более 2 тыс. граждан в возрасте от 18 лет.

В начале октября на Украине заявили, что без США оружия хватит на месяц. По подсчетам депутатов Верховной рады, Киев нуждается в $1,5 млрд ежемесячно.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.