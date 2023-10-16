В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов

Готовящаяся наземная операция Израиля в секторе Газа станет пересечением красной линии для Ирана, такое развитие событий может привести к появлению новых фронтов. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

По его словам, израильские власти должны понять, что Палестина только и ждет, что Израиль совершит эту ошибку. Если ЦАХАЛ все же начнет операцию в сектор Газа и не прекратит направлять ракеты в сторону анклава, то Израилю придется ждать появления новых фронтов боевых действий.

Азизи добавил, что у фронта сопротивления Палестины практически нет границ, и, где бы Израиль ни вступил с этим фронтом в бой, он обязательно подвергнется нападению, а в дальнейшем же это вовсе может привести к уничтожению израильской государственности.

Накануне президент США Джо Байден предостерег Иран и ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» от вовлечения в палестино-израильский конфликт.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.