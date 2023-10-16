Глава МИД Египта заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП «Рафах»

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП «Рафах». Об этом он сообщил на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна в Каире, передает Reuters.

По его словам, Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через «Рафах».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах» будет открыт.

По словам Блинкена, КПП «Рафах» вновь начнет функционировать. Госсекретарь заявил, что США вместе с ООН, Египтом и Израилем разрабатывают механизм для доставки в сектор Газа помощи всем в ней нуждающимся.

Блинкен сообщил, что отправка гуманитарной помощи в Газу является условием, которое египетские власти выдвинули для эвакуации граждан США через КПП «Рафах».

До этого сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси попросил у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена гарантий безопасности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.