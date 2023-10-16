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Глава МИД Египта заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП «Рафах»

Глава МИД Египта Шукри: власти Израиля не приняли мер по открытию КПП «Рафах»

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Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП «Рафах». Об этом он сообщил на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна в Каире, передает Reuters.

По его словам, Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через «Рафах».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах» будет открыт.

По словам Блинкена, КПП «Рафах» вновь начнет функционировать. Госсекретарь заявил, что США вместе с ООН, Египтом и Израилем разрабатывают механизм для доставки в сектор Газа помощи всем в ней нуждающимся.

Блинкен сообщил, что отправка гуманитарной помощи в Газу является условием, которое египетские власти выдвинули для эвакуации граждан США через КПП «Рафах».

До этого сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси попросил у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена гарантий безопасности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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