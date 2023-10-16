Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал об инвестициях в ЕАЭС в рамках проекта «Один пояс — один путь»

Путин сообщил о $24 млрд инвестиций в ЕАЭС от проекта «Один пояс — один путь»

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже получили около $24 миллиардов инвестиций в рамках инициативы «Один пояс — один путь», рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

«Страны ЕАЭС в ходе совместной работы в рамках инициативы «Один пояс — один путь» уже обеспечили $24 млрд инвестиций», — сообщил он.

Президент подчеркнул, что объем инвестиций растет, потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов — выгодных не только странам, получающим кредиты в рамках инициативы, но и Китаю, который от реализации этих проектов имеет условия для большего развития.

Форум «Один пояс — один путь» проходит 17–18 октября в Пекине. «Один пояс — один путь» — международная инициатива Китая, призванная усовершенствовать действующие и создать новые торгово-транспортные коридоры между странами Центральной Азии, Европы и Африки, что будет способствовать их развитию торговых отношений с Китаем.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий