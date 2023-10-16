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Принц Саудовской Аравии заставил Блинкена ждать встречи всю ночь

WP: госсекретарь Блинкен ждал встречи с саудовским принцем Мухаммедом всю ночь

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Saudi Press Agency/Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заставил госсекретаря США Энтони Блинкена ждать встречи всю ночь, пишет газета The Washington Post.

По информации издания, встреча Блинкена и бен Сальмана должна была состояться вечером в субботу, но наследный принц явился на нее только на следующее утро. Встреча проходила в Эр-Рияде.

До этого Блинкен говорил, что власти США считают противостояние «опасным шагам» Ирана с помощью дипломатии и ограничительных мер, наилучшим вариантов в текущей ситуации.

По словам госсекретаря США, на этом фоне Вашингтон одобряет действия Эр-Рияда по нормализации взаимодействия с Тегераном.

Блинкен также заявлял о предстоящем открытии КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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