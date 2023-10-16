Принц Саудовской Аравии заставил Блинкена ждать встречи всю ночь

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заставил госсекретаря США Энтони Блинкена ждать встречи всю ночь, пишет газета The Washington Post.

По информации издания, встреча Блинкена и бен Сальмана должна была состояться вечером в субботу, но наследный принц явился на нее только на следующее утро. Встреча проходила в Эр-Рияде.

До этого Блинкен говорил, что власти США считают противостояние «опасным шагам» Ирана с помощью дипломатии и ограничительных мер, наилучшим вариантов в текущей ситуации.

По словам госсекретаря США, на этом фоне Вашингтон одобряет действия Эр-Рияда по нормализации взаимодействия с Тегераном.

Блинкен также заявлял о предстоящем открытии КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.