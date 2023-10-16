Шольц посетит Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Израиль 17 октября. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

«Шольц пробудет в Израиле несколько часов, после чего направится в Египет», — говорится в публикации.

Пока что ни один государственный лидер не посещал еврейское государство с момента обострения 7 октября вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить Израиль в ближайшие дни.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Израиль может посетить южные районы страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».