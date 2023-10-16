Лавров раскрыл детали будущих переговоров Путина и Си

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин во всей полноте обсудят отношения стран на предстоящих переговорах, сообщает ТАСС.

Лавров прибыл в Пекин, чтобы принять участие в двусторонних переговорах с Китаем.

«Прежде всего хотел бы еще раз поздравить с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. И, безусловно, это отношения, которые находятся на подъеме, и президенты, когда встретятся завтра, послезавтра, обсудят их во всей полноте», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что форум «Один пояс — один путь» станет важной составной частью продвижения сотрудничества всей Евразии, на базе равноправных отношений и взаимной выгоды.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что во время визита в Пекин намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином популяризацию национальных единоборств двух стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».