В ГД одобрили изменения в закон о выборах президента РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил изменения в закон о выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что выборы президента РФ назначает Совет Федерации федерального собрания России. Решение о проведении выборов должно приниматься не ранее чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования.

«Уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным», — говорится в заключении комитета.

До этого специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) своим призывом объявить Владимира Путина нелегитимным президентом показывает свою «никчемность».

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.