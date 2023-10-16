Лавров в октябре посетит КНДР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров с официальным визитом планирует посетить КНДР 18-19 октября. Об этом говорится в сообщении дипведомства Российской Федерации.

«18-19 октября по приглашению МИД КНДР министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом», — отмечается в публикации.

17 сентября глава КНДР Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке.

12 сентября Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Как рассказали в Кремле по итогам переговоров, Путин подарил северокорейскому лидеру перчатку от космического скафандра.

Позднее российский лидер оценил познания Ким Чен Ына в стадиях вывода космических ракет на орбиту, которые тот продемонстрировал на космодроме Восточный.

Ранее стало известно, что обсуждали министр обороны РФ Сергей Шойгу и Ким Чен Ын.