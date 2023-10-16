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Военный эксперт объяснил, чем на деле обернется для Киева союз с Западом

Военный эксперт Пинчук: Запад сформирует на Украине собственные институты власти

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Olivier Matthys/Reuters

Променяв Россию на Запад, Киев рассчитывал, что США и их союзники будут давать деньги лишь в обмен на нужные лозунги, направленные против Москвы. Однако на деле западные партнеры требуют от главы государства Владимира Зеленского институциональных изменений. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук.

«Вот, будьте любезны, список. Силовые органы — под наш контроль, экономические решения вот такие-то должны быть. И так далее… Зеленскому же не хочется, он надеется удержать хоть какую-то реальную власть в своих руках. <...> Уже есть такие решения, которые были представлены Киеву в виде требований. Чтобы, мол, не было у тебя, уважаемый Зеленский, никаких инструментов самостоятельности», — отметил Пинчук.

Он добавил, что недавно Запад выставил Киеву распоряжение о том, что следует ограничить полномочия СБУ, а также сократить антикоррупционные подразделения ведомства.

Газета The New York Times до этого писала, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда встревожены тем, что международное сообщество достигло «пика» своих возможностей по оказанию стране военной помощи.

Ранее в США обвинили Байдена в катастрофе на Украине.

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