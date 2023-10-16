В Польше на парламентских выборах лидирует правящая партия

В Польше правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную избирательную комиссию республики.

По данным комиссии, после обработки 10,3% бюллетеней «Право и справедливость» набирает 40,17% голосов.

Оппозиционная «Гражданская коалиция» набирает 26,55% голосов.

До этого глава польской оппозиции Дональд Туск со ссылкой на результаты экзит-пола заявлял, что уверен в победе на парламентских выборах. Туск отметил, что результат оппозиции можно назвать «концом плохих времен».

К такому выводу Туск пришел после оглашения результатов экзит-пола. В свою очередь, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский говорил, что не уверен в победе на выборах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о своей готовности сформировать новое правительство.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.