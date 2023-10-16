Путин рассказал о постепенном выстраивании отношений между Россией и Китаем

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что российско-китайские отношения складывались не под текущую конъюнктуру мировых дел, это результат аккуратной и спокойной работы на протяжении 20 лет.

По его словам, на каждом шаге и российская, и китайская сторона исходили, прежде всего, из своих национальных интересов, но, добиваясь следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам друг друга.

«Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были вопросы сложного характера, доставшиеся нам с прежних времен», — сказал российский лидер в преддверии поездки в Китай.

Президент Путин поедет в Китай на форум «Один пояс — один путь», который состоится в Пекине 17 и 18 октября, его сопроводит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В этом же интервью президент РФ заявил, что в мире сохраняется стабильность благодаря России и Китаю.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».