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Путин заявил, что обсудит с Си Цзиньпином развитие национальных единоборств

Путин обсудит с Си Цзиньпином развитие национальных единоборств России и Китая

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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил в интервью Центральному телевидению Китая, что в ходе предстоящего визита в Пекин намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином популяризацию национальных единоборств двух стран.

Путин отметил, что в России популярностью пользуется китайский вид боевых искусств ушу, российская же сторона хотела бы познакомить спортсменов в Китае с уже ставшими в РФ национальными видами спорта в области единоборств, например с борьбой самбо.

«Вот поеду когда [в Китай], с председателем [КНР Си Цзиньпином] обязательно поговорим на эту тему, предложу ему с обеих сторон и попрошу поддержать эти инициативы молодых людей, спортсменов для расширения контактов в области спорта», — сказал российский лидер.

Президент Путин поедет в Китай на форум «Один пояс — один путь», который состоится в Пекине 17 и 18 октября, его сопроводит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В этом же интервью Путин заявил, что в мире сохраняется стабильность благодаря России и Китаю.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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