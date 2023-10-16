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Путин рассказал о своих ожиданиях от форума «Один пояс — один путь»

Путин заявил о хороших ожиданиях от форума «Один пояс — один путь»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью Медиакорпорации Китая, что у него самые хорошие ожидания от форума «Один пояс — один путь». Интервью опубликовано на сайте Кремля.

«Я уверен, что будут подписываться контракты, установятся новые контакты между участниками экономической деятельности, встретятся руководители правительств и главы различных министерств и ведомств, которые работают напрямую», — поделился президент.

Он добавил, что перед форумом получил предложения российского правительства, которые «изложены на нескольких листах убористым почерком». Он внимательно ознакомился со всеми предложениями, некоторые из них подразумевают совместную работу сроком на один год, в то время как другие — на десятилетия вперед.

До этого глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявлял, что Путин примет участие в форуме в КНР 17 октября.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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